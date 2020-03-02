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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 2 марта

Нацбанк ослабил курс гривны, согласно которому курс доллара вырос.

Доллар США подорожал на 3 копейки и стоит 24,59 грн.

Евро подорожал на 5 копеек и его стоимость составляет 26,97 грн.

Читайте: В феврале госбюджет выполнили на 93,7% – Маркарова

Курс валют на 2.03.2020 от НБУ:

  • $1 – 24,59 грн;
  • €1 – 26,97 грн;
  • 1 злотый – 6,23 грн.

Курс валют НБУ на 2 марта 2020 в Украине

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.

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