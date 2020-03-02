2 марта участники пробного ВНО 2020 получат приглашения с адресами пунктов тестирования.

Приглашения будут размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО.

Для входа в Личный кабинет участника ПВНО необходимо ввести логин и пароль, которые участник получил раньше в региональном центре.

Для того чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, необходимо воспользоваться опцией Сформировать приглашение-пропуск.

Документ формируется в формате PDF и загружается автоматически.

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Для участия в пробном ВНО зарегистрировались 218 662 человека.

Традиционно больше всего тестирований заказано по украинскому языку и литературе – 189 928, математике – 62 388, истории Украины – 37 860 и английскому языку – 45 844.

Общее количество тестирований, которые будут проходить зарегистрированные участники пробного ВНО – 36 2160.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, все другие тестирования – 28 марта.

Напомним, согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля. Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.