2 березня учасники пробного ЗНО 2020 року отримають запрошення з адресами пунктів тестування.

Запрошення будуть розміщені в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО.

Для входу в Особистий кабінет учасника ПЗНО необхідно увести логін та пароль, які учасник отримав раніше від регіонального центру.

Для того щоб роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, необхідно скористатися опцією Сформувати запрошення-перепустку.

Документ формується у форматі PDF та завантажується автоматично.

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Для участі в пробному ЗНО зареєструвались 218 662 особи.

Традиційно найбільше тестувань замовлено з української мови і літератури – 189 928, математики – 62 388, історії України – 37 860 та англійської мови – 45 844.

Загальна кількість тестувань, які проходитимуть зареєстровані учасники пробного ЗНО – 362 160.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, усі інші тестування – 28 березня.

Нагадаємо, згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого до 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня. Основна сесія оцінювання з 11 предметів пройде з 21 травня по 15 червня.