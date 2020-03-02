Началась регистрация на 3 сезон Новых лидеров

2 марта 2020 года стартует третий сезон национального телепроекта Новые лидеры. Его основали 30 авторитетных общественных организаций и медиагруппа StarLightMedia.

Новые лидеры – проект мультимедийный, но финальная – телевизионная – часть будет выходить в эфире телеканала ICTV.

Участником Новых лидеров может стать каждый, у кого есть конкретная идея изменений в государстве на местном или общенациональном уровне.

В отличие от предыдущих сезонов, в этом году определили пять ключевых направлений, важных для развития страны:

мир (содействие мирному процессу на Донбассе, возвращению оккупированных территорий, помощь переселенцам, восстановление инфраструктуры, информационная деоккупация и т. п.);

(содействие мирному процессу на Донбассе, возвращению оккупированных территорий, помощь переселенцам, восстановление инфраструктуры, информационная деоккупация и т. п.); благосостояние (содействие росту уровня производства, повышению уровня зарплат и пенсий, сокращение безработицы и преодоление бедности и т. п.);

(содействие росту уровня производства, повышению уровня зарплат и пенсий, сокращение безработицы и преодоление бедности и т. п.); справедливость (утверждение принципов верховенства права, преодоление коррупции, снижение уровня преступности, обеспечение сильных государственных институтов и т. п.);

(утверждение принципов верховенства права, преодоление коррупции, снижение уровня преступности, обеспечение сильных государственных институтов и т. п.); человек (обеспечение высокого уровня образования и здравоохранения, гарантии и защита прав человека, культурное восстановление и духовное развитие человека, предотвращение дискриминации и т. д.);

(обеспечение высокого уровня образования и здравоохранения, гарантии и защита прав человека, культурное восстановление и духовное развитие человека, предотвращение дискриминации и т. д.); окружающая среда (защита экосистем суши и морских ресурсов, обеспечение доступной и чистой энергетики, равный доступ к чистой воде, развитие инфраструктуры и т. д.).

Для участия в Новых лидерах ищут украинцев, которые способны понять проблему в одном из этих пяти направлений, предложить эффективное решение и возглавить его реализацию.

– Мы хотим менять страну, то есть независимо от того, кто становится руководителем Офиса генпрокурора, важно, чтобы прокуратура выполняла свои функции. То же касается и НАБУ или антикоррупционного суда или других учреждений. И вот в этот период трансформации мы ждем людей, которые не просто озвучат проблемы, мы все знаем о них, но и предложат решение, которое будет работать успешно на локальном или национальном уровне, которое стоит переводить на язык законов или искать возможность для открытия отдельных программ, – говорит член Отборочного комитета Новых лидеров и председатель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Третий сезон проекта будет проходить в четыре этапа.

На разных этапах отбор участников будет осуществлять зарегистрированные на сайте избиратели, независимый Отборочный комитет, сформированный Общественным наблюдательным советом, а также телезрители путем смс-голосования в прямом эфире.

В финальный телевизионный этап проекта пройдут по два лидера от каждого из направлений.

Зарегистрироваться и узнать все условия участия можно на сайте NOVILIDERY.COM.

Прием анкет продлится до 30 апреля.

Напомним, победителем проекта Новые лидеры 2 стал Владимир Шматько, который представил идею обустройства индустриального парка в Чорткове.