Розпочалась реєстрація на 3 сезон Нових лідерів

2 березня 2020 року стартує третій сезон національного телепроекту Нові лідери. Його започаткували 30 авторитетних громадських організацій і медіагрупа StarLightMedia.

Нові лідери – проект мультимедійний, але фінальна – телевізійна – частина виходитиме в ефірі телеканалу ICTV.

Учасником Нових лідерів може стати кожен, хто має конкретну ідею змін у державі на місцевому чи загальнонаціональному рівні.

На відміну від попередніх сезонів, цього року визначили п’ять ключових напрямів, важливих для розвитку країни:

мир (сприяння мирному процесу на Донбасі, поверненню тимчасово окупованих територій: ОРДЛО, Крим та місто Севастополь, допомога переселенцям, відбудова інфраструктури, інформаційна деокупація тощо);

(сприяння мирному процесу на Донбасі, поверненню тимчасово окупованих територій: ОРДЛО, Крим та місто Севастополь, допомога переселенцям, відбудова інфраструктури, інформаційна деокупація тощо); добробут (сприяння зростанню рівня виробництва, підвищенню рівня зарплат і пенсій, скорочення безробіття та подолання бідності тощо);

(сприяння зростанню рівня виробництва, підвищенню рівня зарплат і пенсій, скорочення безробіття та подолання бідності тощо); справедливість (затвердження принципів верховенства права, подолання корупції, зниження рівня злочинності, забезпечення сильних державних інститутів тощо);

(затвердження принципів верховенства права, подолання корупції, зниження рівня злочинності, забезпечення сильних державних інститутів тощо); людина (забезпечення високого рівня освіти і охорони здоров’я, гарантії та захист прав людини, культурне відновлення і духовний розвиток людини, запобігання дискримінації тощо);

(забезпечення високого рівня освіти і охорони здоров’я, гарантії та захист прав людини, культурне відновлення і духовний розвиток людини, запобігання дискримінації тощо); довкілля (захист екосистем суші та морських ресурсів, забезпечення доступної та чистої енергетики, рівний доступ до чистої води, розвиток інфраструктури тощо).

Для участі у Нових лідерах шукають українців, які здатні осягнути проблему в одному з цих п’яти напрямів, запропонувати ефективне рішення і очолити його реалізацію.

– Ми хочемо змінювати країну, тобто незалежно від того, хто стає керівником генеральної прокуратури, важливо, щоб прокуратура виконувала свої функції. Те саме стосується і НАБУ, або антикорупційного суду, або інших інституцій. І ось в цей період трансформації ми чекаємо людей, які не просто озвучать проблеми, ми всі знаємо про них, але і запропонують рішення, яке працюватиме успішно на локальному чи національному рівні, яке варто перекладати мовою законів, або шукати можливість для відкриття окремих програм, – каже член Відбіркового комітету Нових лідерів і голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Третій сезон проекту проходитиме у чотири етапи.

На різних етапах відбір учасників здійснюватимуть зареєстровані на сайті виборці, незалежний Відбірковий комітет, сформований Громадською наглядовою радою, а також телеглядачі шляхом смс-голосування у прямому ефірі.

До фінального телевізійного етапу проекту вийдуть по два лідери від кожного з п’яти напрямів.

Зареєструватися та дізнатися всі умови участі можна на сайті NOVILIDERY.COM.

Прийом анкет триватиме до 30 квітня.

Нагадаємо, переможцем проекту Нові лідери 2 став Володимир Шматько, який представив ідею облаштування індустріального парку в Чорткові.