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Факты / Украина / Политика

Этой весной должны быть посадки – Корниенко

Глава партии Слуга народа, заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что этой весной точно надо начать посадки.

– Пришла весна, многие ожидает посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать, поэтому очень важно, в среду провести очень серьезный разговор с нашими коллегами, которые возглавляют правоохранительные органы.

Прежде всего с главой Генпрокуратуры Русланом Рябошапкой, в плане того, как происходит реформа прокуратуры и чем большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения, – сказал Корниенко.

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Он отметил, что также разговор будет с НАБУ, которое долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли.

– К остальным руководителям, и МВД, и СБУ, и ГБР – есть вопросы по текущей деятельности, резонансных дел, сейчас на слуху, – добавил Корниенко.

По его словам, сейчас общая задача всех сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться – в форме посадок, не у форме посадок, но чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется по требованию президента 4 марта в 16.00.

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