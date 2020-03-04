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Факты / Украина

Внеочередное заседание Рады продлится до 21.00 – Корниенко

Ожидается, что внеочередное заседание Верховной Рады, начало которого запланировано на 16.00, будет длиться до 21.00.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции Слуга народа Александр Корниенко и добавил, что об этом нардепов предупредил спикер Рады Дмитрий Разумков.

На заседании должен присутствовать президент Владимир Зеленский. Ожидается, что народным депутатам представят новый состав Кабинета министров.

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– Думаю, что сегодня мы финальную версию в зале увидим. Был разговор честный, откровенный с президентом о том состоянии, в котором сейчас страна, о тех действиях, которые срочно нужно делать не только в сфере экономики и в социальной политике, а еще и в правоохранительной системе и в силовых структурах, которые мы тоже сегодня будем заслушивать, – сказал Корниенко.

Члены действующего правительства не будут писать заявления об отставке, поскольку закон не требует этого.

Напомним, 4 марта в 16.00 начнется внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят вопрос отставки премьер-министра Алексея Гончарука, а вместе с ним и всего Кабмина.

Гончарук уже написал заявление. Его рассмотрел Комитет по вопросам организации государственной власти и рекомендовал принять отставку премьер-министра.

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