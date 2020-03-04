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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В восьми министерствах проверят бюджетные расходы

В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета.

Обзор проведут в:

  • Министерстве образования и науки
  • Министерстве развития общин и территорий
  • Министерстве здравоохранения
  • Министерстве социальной политики
  • Министерстве иностранных дел
  • Министерстве культуры, молодежи и спорта
  • Министерстве энергетики и защиты окружающей среды
  • Министерстве инфраструктуры
  • Государственном агентстве автомобильных дорог
  • Государственной судебной администрации
  • Национальной академии наук

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Объем расходов, которые проверят, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.

Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Напомним, выполнение доходов фонда государственного бюджета в феврале 2020 года составляет 93,7%.

Источник: Минфин

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