В восьми министерствах проверят бюджетные расходы

В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета.

Обзор проведут в:

Министерстве образования и науки

Министерстве развития общин и территорий

Министерстве здравоохранения

Министерстве социальной политики

Министерстве иностранных дел

Министерстве культуры, молодежи и спорта

Министерстве энергетики и защиты окружающей среды

Министерстве инфраструктуры

Государственном агентстве автомобильных дорог

Государственной судебной администрации

Национальной академии наук

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Объем расходов, которые проверят, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.

Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Напомним, выполнение доходов фонда государственного бюджета в феврале 2020 года составляет 93,7%.