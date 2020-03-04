В восьми министерствах проверят бюджетные расходы

В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета.
Обзор проведут в:
- Министерстве образования и науки
- Министерстве развития общин и территорий
- Министерстве здравоохранения
- Министерстве социальной политики
- Министерстве иностранных дел
- Министерстве культуры, молодежи и спорта
- Министерстве энергетики и защиты окружающей среды
- Министерстве инфраструктуры
- Государственном агентстве автомобильных дорог
- Государственной судебной администрации
- Национальной академии наук
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Объем расходов, которые проверят, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.
Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.
Напомним, выполнение доходов фонда государственного бюджета в феврале 2020 года составляет 93,7%.