Новоназначенный министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов задекларировал 475 745 грн доходов за 2019 год.

Из этой суммы 37 268 грн составила заработная плата, 313 132 грн – иностранный доход от фирмы VI2 Partners GmbH, 28 тыс. грн – доход от предоставления имущества в аренду, 377 грн – банковские проценты, 96 968 грн – страховые выплаты.

Также он задекларировал 23 685 грн, $1 886 и €54 484 на банковских счетах и ​​$500 тыс. наличными.

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Алексей Чернышов владеет квартирой в Киеве площадью 208,7 кв. м, земельным участком (1,412 кв. м) и домом (321,5 кв. м) в Киевской области.

В собственности министра есть два автомобиля – Range Rover Autobiography 2018 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 2010 года выпуска.

Кроме того, министр указал в декларации семь часов (Rolex, 2 Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, 2 A. Lange & Sohne и Panerai), золотые запонки, коллекцию картин.

Алексей Чернышов владеет 100% капитала кипрской фирмы Cornicularius Limited (корпоративные права управления переданы), а его жена 50% ООО Блум Девелопмент, 100% ООО АМ Проперти Групп и 100% компании на Британских Виргинских островах Fashion Retail LTD.

Биографию Алексея Чернышова можно прочитать в нашем материале.

Источник: НАПК

Фото: Алексей Чернышов