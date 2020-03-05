Новоназначенный министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов задекларировал 475 745 грн доходов за 2019 год.
Из этой суммы 37 268 грн составила заработная плата, 313 132 грн – иностранный доход от фирмы VI2 Partners GmbH, 28 тыс. грн – доход от предоставления имущества в аренду, 377 грн – банковские проценты, 96 968 грн – страховые выплаты.
Также он задекларировал 23 685 грн, $1 886 и €54 484 на банковских счетах и $500 тыс. наличными.
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Алексей Чернышов владеет квартирой в Киеве площадью 208,7 кв. м, земельным участком (1,412 кв. м) и домом (321,5 кв. м) в Киевской области.
В собственности министра есть два автомобиля – Range Rover Autobiography 2018 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 2010 года выпуска.
Кроме того, министр указал в декларации семь часов (Rolex, 2 Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, 2 A. Lange & Sohne и Panerai), золотые запонки, коллекцию картин.
Алексей Чернышов владеет 100% капитала кипрской фирмы Cornicularius Limited (корпоративные права управления переданы), а его жена 50% ООО Блум Девелопмент, 100% ООО АМ Проперти Групп и 100% компании на Британских Виргинских островах Fashion Retail LTD.
Биографию Алексея Чернышова можно прочитать в нашем материале.
Источник: НАПК
Фото: Алексей Чернышов