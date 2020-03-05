Новопризначений міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов задекларував 475 745 грн доходів за 2019 рік.

З цієї суми 37 268 грн склала заробітна плата, 313 132 грн – іноземний дохід від фірми VI2 Partners GmbH, 28 тис. грн – дохід від надання майна в оренду, 377 грн – банківські відсотки, 96 968 грн – страхові виплати.

Також він задекларував 23 685 грн, $1 886 і €54 484 на банківських рахунках і $500 тис. готівкою.

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Олексій Чернишов володіє квартирою в Києві площею 208,7 кв. м, земельною ділянкою (1,412 кв. м) і будинком (321,5 кв. м) в Київській області.

У власності міністра є два автомобілі – Range Rover Autobiography 2018 року випуску і Mercedes-Benz S 500 2010 року випуску.

Крім того, міністр вказав у декларації сім наручних годинників (Rolex, 2 Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, 2 A. Lange & Sohne і Panerai), золоті запонки, колекцію картин.

Олексій Чернишов володіє 100% капіталу кіпрської фірми Cornicularius Limited (корпоративні права керування передані), а його дружина 50% ТОВ Блум Девелопмент, 100% ТОВ АМ Проперті Груп і 100% компанії на Британських Віргінських островах Fashion Retail LTD.

Біографію Олексія Чернишова можна прочитати в нашому матеріалі.

Джерело: НАЗК

Фото: Олексій Чернишов