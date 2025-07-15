События ночи 15 июля: обстрел Украины, “бавовна” в РФ, разговор Зеленского с Трампом

Ночь на 15 июля враг атаковал Шосткинскую громаду, Гуляйполе и Запорожский район.

Пострадали гражданские люди и инфраструктура. А в России было атаковано военное предприятие Энергия, производящее Искандеры.

В этот же день Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудили дальнейшее сотрудничество ради мира и укрепления обороноспособности Украины.

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Взрывы в Шосткинской общине

Около 03:40 в Шосткинской общине Сумской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.

В результате атаки получили повреждения здание медицинского учреждения, а также несколько многоквартирных и частных жилых домов.

Предварительно известно об одном пострадавшем — человеку оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Идет ликвидация последствий удара.

Обстрел Гуляйполя

В результате ночного обстрела Гуляйполя ранены два человека.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, около 2 часов ночи российские войска совершили артиллерийский обстрел города.

Под удар попали супруги — 60-летняя женщина и 66-летний мужчина, получившие ранения.

Также в результате атаки был поврежден частный жилой дом.

Атака БПлА на Запорожский район

Также, как сообщил Иван Федоров, с вечера враг совершает атаки на Запорожье и Запорожский район с помощью БПЛА.

В результате вражеских ударов возникло несколько пожаров, которые по состоянию на данный момент ликвидированы подразделениями ГСЧС.

Взрывная волна и обломки повлекли за собой повреждение ангара и административного здания одного из инфраструктурных объектов.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрывы в Кировоградской области

Обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар в поле Устиновской громады Кировоградщины, сообщил глава ОГА Андрей Райкович.

По его словам, пожар оперативно ликвидировали.

Еще один беспилотник приземлился на территории частного домовладения в Катериновской громаде.

Атака на завод Энергия в РФ

В ночь на 15 июля был осуществлен удар по объекту военно-промышленного комплекса РФ — акционерному обществу Энергия, расположенному в городе Елец Липецкой области.

Как сообщают в пабликах, предприятие является ключевым производителем аккумуляторов и батарей для российского вооружения.

АО Энергия специализируется на обеспечении серийного производства энергетических модулей для универсальных модулей планирования и коррекции систем, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные планирующие.

Также предприятие изготавливает батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и крылатых ракет морского базирования Х-35У.

Разговор Зеленского с Трампом

Вечером 14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Зеленского, разговор с американским лидером был очень конструктивным.

– Спасибо за готовность поддержать Украину и совместно работать над прекращением убийств, достижением длительного и справедливого мира, – подчеркнул президент.

Также Зеленский сообщил, что Трамп поделился впечатлениями от встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Президент Украины отметил важность хороших отношений между ними и стремление стран-членов Альянса к увеличению оборонных расходов.

Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили необходимые шаги и ресурсы для усиления защиты украинцев от российских атак и укрепления оборонных возможностей страны.

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