События ночи 15 июля: обстрел Украины, “бавовна” в РФ, разговор Зеленского с Трампом
Ночь на 15 июля враг атаковал Шосткинскую громаду, Гуляйполе и Запорожский район.
Пострадали гражданские люди и инфраструктура. А в России было атаковано военное предприятие Энергия, производящее Искандеры.
В этот же день Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого обсудили дальнейшее сотрудничество ради мира и укрепления обороноспособности Украины.
О главных событиях ночи 15 июля — читайте в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Шосткинской общине
- Обстрел Гуляйполя
- Атака БПлА в Запорожском районе
- Взрывы в Кировоградской области
- Разговор Зеленского с Трампом
- Атака на завод Энергия в РФ
Взрывы в Шосткинской общине
Около 03:40 в Шосткинской общине Сумской области прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Telegram.
В результате атаки получили повреждения здание медицинского учреждения, а также несколько многоквартирных и частных жилых домов.
Предварительно известно об одном пострадавшем — человеку оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают экстренные службы. Идет ликвидация последствий удара.
Обстрел Гуляйполя
В результате ночного обстрела Гуляйполя ранены два человека.
Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, около 2 часов ночи российские войска совершили артиллерийский обстрел города.
Под удар попали супруги — 60-летняя женщина и 66-летний мужчина, получившие ранения.
Также в результате атаки был поврежден частный жилой дом.
Атака БПлА на Запорожский район
Также, как сообщил Иван Федоров, с вечера враг совершает атаки на Запорожье и Запорожский район с помощью БПЛА.
В результате вражеских ударов возникло несколько пожаров, которые по состоянию на данный момент ликвидированы подразделениями ГСЧС.
Взрывная волна и обломки повлекли за собой повреждение ангара и административного здания одного из инфраструктурных объектов.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Взрывы в Кировоградской области
Обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар в поле Устиновской громады Кировоградщины, сообщил глава ОГА Андрей Райкович.
По его словам, пожар оперативно ликвидировали.
Еще один беспилотник приземлился на территории частного домовладения в Катериновской громаде.
Атака на завод Энергия в РФ
В ночь на 15 июля был осуществлен удар по объекту военно-промышленного комплекса РФ — акционерному обществу Энергия, расположенному в городе Елец Липецкой области.
Как сообщают в пабликах, предприятие является ключевым производителем аккумуляторов и батарей для российского вооружения.
АО Энергия специализируется на обеспечении серийного производства энергетических модулей для универсальных модулей планирования и коррекции систем, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные планирующие.
Также предприятие изготавливает батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М и крылатых ракет морского базирования Х-35У.
Разговор Зеленского с Трампом
Вечером 14 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, разговор с американским лидером был очень конструктивным.
– Спасибо за готовность поддержать Украину и совместно работать над прекращением убийств, достижением длительного и справедливого мира, – подчеркнул президент.
Также Зеленский сообщил, что Трамп поделился впечатлениями от встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Президент Украины отметил важность хороших отношений между ними и стремление стран-членов Альянса к увеличению оборонных расходов.
Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили необходимые шаги и ресурсы для усиления защиты украинцев от российских атак и укрепления оборонных возможностей страны.