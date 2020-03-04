Биография кандидата на пост министра развития громад и территорий Чернышева

Верховная Рада Украины может назначить новым министром развития громад и территорий Алексея Чернышова, который до последнего времени возглавлял Киевскую облгосадминистрацию.

Биография Алексея Чернышева

Чернышев родился в Харькове в 1977 году, где провел детство, школьные годы, получил высшее образование.

В 1999 году окончил Харьковский гуманитарный университет Народная украинская академия по специальности Экономика предприятия. С 1996 по 2002 год изучал специальность Правоведение в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В 1999 году прошел профессиональный курс по стандартам международного Института управления проектами.

В студенческие годы Чернышев работал в IT-компании Telesens. В 2002 году совместно с партнерами выкупил украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

После получения высшего образования возглавил финансово-экономическую группу концерна отца Михаила Анатольевича Чернышева Вестрон.

В начале 2000 годов Чернышев успешно занимался в Харькове бизнесом, связанным с коммерческой недвижимостью.

В 2004 году Чернышев стал вице-президентом по развитию ЗАО Концерн АВЭК и Ко, с ноября 2005 года стал президентом концерна.

В Верховной Раде V, VI и VII созывов Чернышев был помощником-консультантом народного депутата Александра Фельдмана на общественных началах.

С 2008 по 2013 год – председатель наблюдательного совета концерна и группы АВЭК.

В 2012 году Чернышев основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development.

В 2014 году Чернышев основал инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

28 октября его назначили на должность главы Киевской облгосадминистрации.

Чернышев женат на Светлане Александровне Чернышевой, воспитывает двух сыновей Михаила и Ивана.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада во время внеочередного заседания начнет рассматривать вопросы, связанные с отставкой премьер-министра Алексея Гончарука и кадровыми изменениями в Кабмине.