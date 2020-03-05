Министр социальной политики Марина Лазебная указала 481 480 грн доходов в электронной декларации за 2019 год.
Кроме того, в совместной собственности с сыном она имеет квартиру площадью 63,1 кв. м в Киеве, владеет 56% жилого дома (103,6 кв. м), земельным участком (1018 кв. м), 50% квартиры (40, 5 кв. м) в Киевской области.
Также Марина Лазебная указала в декларации квартиру площадью 31,7 кв. м в России.
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Муж Марины Лазебной владеет автомобилем Audi Q7 2017 года выпуска, а сын – Lexus RX 200T 2017 года выпуска.
Подробнее о новоназначенном министре социальной политики Марине Лазебной можно прочитать в нашем материале.
Источник: НАПК
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