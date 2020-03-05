6 марта Верховная Рада начнет заседание с часа вопросов к правительству о реализации реформы местного самоуправления и децентрализации власти в Украине.

В первом чтении депутаты рассмотрят внесение изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Также рассмотрят внесение изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Во втором чтении депутаты будут голосовать за законопроект о сельскохозяйственной кооперации.

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Порядок денний Верховної Ради на 6 березня

Напомним, на внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за отставку Рябошапка с должности генпрокурора.