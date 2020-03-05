Налоги в Украине: как заставить бизнес платить налоги и когда придут инвесторы

Налоги в Украине – извечная тема для дискуссий. А эффективная налоговая система – один из факторов, который позволит привлечь в страну инвестиции и способствовать развитию бизнеса.

Факты ICTV в рамках форума LEVEL UP UKRAINE 2020 поговорили на эту тему с президентом Ассоциации налогоплательщиков Украины Григолом Катамадзе. Он рассказал:

что нужно менять в нашей налоговой системе;

как заставить бизнес платить налоги;

готовы ли иностранцы инвестировать в Украину;

зачем приватизировать и передавать в концессию государственные предприятия.

– Налоговая система Украины. Что нужно менять, чтобы бизнес начал платить налоги?

– Последние пять лет общаюсь с украинским бизнесом, и у всех одна позиция – они готовы и хотят жить “в белую”.

Все, в том числе и Минфин, признали, что налог на прибыль платят только 10% от зарегистрированных в Украине компаний.

И это большая проблема, ведь 90% не платят этот налог, а это большие деньги. На 1 января 2019 года неуплаченного налога на прибыль было больше 200 млрд грн.

Предложение бизнеса таково: давайте заменим этот налог, который платят только 10%, другим, который пойдет на пользу и развитие бизнеса – налогом на выведенный капитал.

Как это работает? Например, ты получил прибыль и хочешь расширить собственное производство, дополнительно сделать рабочие места. Заработал – реинвестировал – не платишь налог. Забираешь дивиденды – платишь соответствующий процент, и не нужно выдумывать никакие схемы по оптимизации. С точки зрения администрирования тоже гораздо легче.

Это будет стимулировать украинский бизнес и потенциальных иностранных инвесторов.

Все страны, которые заменяли этот налог налогом на распределенный капитал, имели потери в первый год, но ни одна из этих стран не называла это именно потерями. Они называли это инвестициями в развитие собственного бизнеса.

Они оставили эти деньги в экономике. Зато получили дополнительно развитие экономики в 1,5-1,8%.

Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал – это еще и борьба с коррупцией. Те 90%, которые его не платят, обходят, находят различные варианты, чтобы этого не делать, а это уже возможности для коррупции.

Если вы реинвестировали и не платите налог, не надо подавать отчет. А если вы забираете дивиденды, надо оформить только одну бумажку – сколько вы получили прибыли, сколько забираете, и все. Вот вам и борьба с коррупцией системы.

Так, на языке Минфина, можно недополучить в год несколько миллиардов, но в долгосрочную перспективу мы получаем развитую страну, а также большой пласт малого и среднего предпринимательства.

– Страны снижали налоги и приходили к успеху. Какие кейсы являются примером для Украины?

– Сейчас малый и средний бизнес выезжает за пределы страны. Но мы же не можем опустить железный занавес и запретить им это делать – мы не Советский Союз и даже не Россия. Поэтому улучшать условия ведения бизнеса в стране будет означать оставить украинцев дома.

Возьмем даже любой пример успешной страны. Меня всегда спрашивают, почему вы говорите о снижении налогов, ведь в соседней Польше они большие и страна успешна.

Да, у них большие налоги сегодня. А что они делали 30 лет назад, чтобы выйти из той ситуации, в которой оказалась страна? Или те же Словакия или Сингапур? Они делали дерегуляцию и снижение налогов.

Например, в Словакии поняли, что в мире много денег, а чтобы привлечь инвестора, нужно предоставить такие условия, чтобы ему было лучше работать в Словакии, чем в другой стране.

Они сделали это – ввели такие условия ведения бизнеса, что, несмотря на то, что Словакия никогда не производила автомобили, сегодня она №1 на душу населения в мире по их производству. Да, это только сборка, но это же рабочие места.

Украина – аграрная страна. А мы вместо того, чтобы создавать производство и делать конечную продукцию, вывозим сырье.

– Инвесторы интересуются Украиной. Что нужно, чтобы привлечь инвестиции в страну?

– Мы видим, что интерес иностранных инвесторов к Украине есть.

На форум LEVEL UP UKRAINE 2020 приехали наши партнеры из Европы, США, других ведущих стран. Они заинтересовались тем, как эмоционально и совершенно откровенно президент Зеленский пытается убедить потенциальных партнеров приобщаться к Украине.

В частности, когда он сказал об инвестняне. Добавить можно одно – правительство, областные и местные администрации должны быть своеобразными нянями для потенциальных инвесторов.

Я много общался с новыми губернаторами и увидел, насколько они эмоционально заряжены, в том числе и президентом, чтобы изменить в своих областях ситуацию.

В то же время есть много направлений, которые нам нужно как домашнее задание делать, чтобы потенциальный инвестор убедился не только в наших намерениях, но и в конкретных шагах. Это справедливая налоговая система, справедливый суд и тому подобное. Если собственность не будет защищена – инвестор не придет.

– Приватизация и концессия государственных предприятий. Почему это хороша идея?

– Много лет говорили о концессии, сейчас наконец приняли закон и делают эти шаги.

Очень простой пример приведу – это Тбилисский и Батумский аэропорты. В каком состоянии они были до того, как их передали в управление на 25 лет компании из Турции, и как они выглядят сегодня. Это же совсем другие вещи.

Я понимаю, когда возмущаются, зачем продавать прибыльные государственные компании.

Но есть и неприбыльные. Те государственные предприятия, которые в плохом состоянии, нужно подготовить – привести туда менеджеров, которые смогут подготовить их для продажи.

А если это невозможно, отдать за $1 предприятие потенциальному заинтересованному инвестору, который на разрушенное место придет, но с четкими обязательствами – что и как он должен делать.

Должны быть условия, чтобы он не просто порезал все на металл и распродал.

Не надо думать, что инвестор – это манна небесная. Это человек с деньгами, который хочет заработать. Он не дарит денег. Если он вложил деньги, то должен получить дивиденды.

Он хочет максимально благоприятные условия, но это не значит, что в соглашениях должно быть прописано все, что он скажет. Через переговоры, диалог нужно договариваться и находить компромисс – чтобы учитывать и его интересы, и не потерять собственные.

Лилия Ященко