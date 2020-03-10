Национальный банк Украины резко понизил курс гривны относительно основных мировых валют.
В частности, по состоянию на 10 марта доллар США подорожал на 18 копеек – до 24,92 за $1.
Еще более ощутимо падение национальной валюты к евро.
Его курс НБУ установил на уровне 28,23 грн за €1. То есть разница составляет 54 копейки.
Смотрите: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны
Курс валют в Украине на 10.03 от НБУ:
- $1 – 24,92 грн (было 24,74 грн);
- €1 – 28,23 грн (было 27,69 грн);
- 1 злотый – 6,56 грн (было 6,43 грн).
Напомним НБУ обновил макропрогноз на 2020 год, в котором сохранил прогноз инфляции на уровне 5%, но пообещал снизить учетную ставку до 7%.
Кроме того, экономический рост, по мнению регулятора, сохранится на уровне 3,5% -4% в 2020-2022 годах.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==