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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна резко пошла вниз: НБУ на 10 марта повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины резко понизил курс гривны относительно основных мировых валют.

В частности, по состоянию на 10 марта доллар США подорожал на 18 копеек – до 24,92 за $1.

Еще более ощутимо падение национальной валюты к евро.

Его курс НБУ установил на уровне 28,23 грн за €1. То есть разница составляет 54 копейки.

Смотрите: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Курс валют в Украине на 10.03 от НБУ:

  • $1 – 24,92 грн (было 24,74 грн);
  • €1 – 28,23 грн (было 27,69 грн);
  • 1 злотый – 6,56 грн (было 6,43 грн).

Напомним НБУ обновил макропрогноз на 2020 год, в котором сохранил прогноз инфляции на уровне 5%, но пообещал снизить учетную ставку до 7%.

Кроме того, экономический рост, по мнению регулятора, сохранится на уровне 3,5% -4% в 2020-2022 годах.

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