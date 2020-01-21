Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Гривна потеряла позиции, но паниковать не стоит. С начала недели доллар вырос чуть больше чем на 20 копеек. Но это незначительное колебание и никаких угроз для валюты нет. Эксперты прогнозируют, что гривна будет удерживаться на нынешних позициях, или даже окрепнет в 2020 году.

Последние полгода гривна удивляла украинцев. За год с 28 грн доллар опустился до почти 23 грн. Такие отметки обменников последний раз украинцы видели в 2016 году. Не все радуются дешевой валюте, но укрепление гривны многих радует. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что на наличном рынке на курсы валют оказывает большое влияние психологический фактор.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прогноз на 2020: как изменятся курс гривны и цены на бензин
Остановка укрепления гривны: в НБУ назвали причину
Индекс Биг-Мака: гривна поднялась на семь позиций
Нацбанк снизил официальный курс доллара
НБУ обнаружил почти 60 нелегальных обменников в 2019 году (СПИСОК)
Курс гривны к доллару в 2020 будет колебаться – НБУ
НБУ установил курс валют на 13 января
Гривна продолжает укрепление. Какой курс установил НБУ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка