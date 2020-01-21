Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

Гривна потеряла позиции, но паниковать не стоит. С начала недели доллар вырос чуть больше чем на 20 копеек. Но это незначительное колебание и никаких угроз для валюты нет. Эксперты прогнозируют, что гривна будет удерживаться на нынешних позициях, или даже окрепнет в 2020 году.

Последние полгода гривна удивляла украинцев. За год с 28 грн доллар опустился до почти 23 грн. Такие отметки обменников последний раз украинцы видели в 2016 году. Не все радуются дешевой валюте, но укрепление гривны многих радует. Детали в сюжете Натальи Кулик.

Напомним, заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что на наличном рынке на курсы валют оказывает большое влияние психологический фактор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.