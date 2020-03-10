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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня різко пішла вниз: НБУ на 10 березня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України різко знизив курс гривні щодо основних світових валют.

Зокрема, станом на 10 березня долар США здорожчав на 18 копійок – до 24,92 за $1.

Ще більш відчутне падіння національної валюти до євро.

Його курс НБУ встановив на рівні 28,23 грн за €1. Тобто різниця становить 54 копійки.

Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні

Курс валют в Україні на 10.03 від НБУ:

  • $1 – 24,92 грн (було 24,74 грн);
  • €1 – 28,23 грн (було 27,69 грн);
  • 1 злотий – 6,56 грн (було 6,43 грн).

Нагадаємо НБУ оновив макропрогноз на 2020 рік, у якому зберіг прогноз інфляції на рівні 5%, але пообіцяв знизити облікову ставку до 7%.

Окрім того, економічне зростання, на думку регулятора, збережеться на рівні 3,5% -4% у 2020-2022 роках.

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