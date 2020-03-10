Національний банк України різко знизив курс гривні щодо основних світових валют.
Зокрема, станом на 10 березня долар США здорожчав на 18 копійок – до 24,92 за $1.
Ще більш відчутне падіння національної валюти до євро.
Його курс НБУ встановив на рівні 28,23 грн за €1. Тобто різниця становить 54 копійки.
Дивіться: Буде стабільною або зміцніє. Експерти не бачать загроз для гривні
Курс валют в Україні на 10.03 від НБУ:
- $1 – 24,92 грн (було 24,74 грн);
- €1 – 28,23 грн (було 27,69 грн);
- 1 злотий – 6,56 грн (було 6,43 грн).
Нагадаємо НБУ оновив макропрогноз на 2020 рік, у якому зберіг прогноз інфляції на рівні 5%, але пообіцяв знизити облікову ставку до 7%.
Окрім того, економічне зростання, на думку регулятора, збережеться на рівні 3,5% -4% у 2020-2022 роках.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==