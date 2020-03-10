Украина рассмотрит ограничение авиасообщения – Ляшко

В Украине пройдет заседание комиссии по техногенным катастрофам, на котором рассмотрят вопрос ограничения авиасообщения и актуальные вопросы противодействия распространения коронавируса.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Заседание состоится 10 марта в 15.30.

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– Там будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространения коронавирусной инфекции. Также будут отработаны алгоритмы дальнейших действий относительно сдерживания распространения коронавирусной инфекции,- сказал он.

Напомним, Ляшко рассказал, что подозрения на коронавирус возникают по всей территории Украины. По его словам, исследования сейчас проходят по образцам четырех человек.

К слову, авиасообщение Украины с Италией не отменено. Из Международного аэропорта Борисполь 10 марта есть рейсы в Милан, Рим и Неаполь.