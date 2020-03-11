В Раде предлагают 40%-ю квоту для женщин в набсоветах госкомпаний и банков

Гендерную квоту в наблюдательные советы государственных компаний и банков на уровне 40% предлагают закрепить законодательно.

Соответствующий законопроект №3193 в Верховную Раду внесли депутаты Слуги народа.

В документе ссылаются на практику формирования гендерно сбалансированных наблюдательных советов в странах Евросоюза.

На время переходного етапа, компаниям, где уже сформированы наблюдательные советы, дают два года на исправление ситуации.

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Авторы ссылаются на исследование, в котором говорится о том, что присутствие женщин на руководящих должностях способствует достижению компанией лучших финансовых результатов.

Кабинет министров отозвал проект закона о труде №2708, которым планировалось ввести новое трудовое законодательство.