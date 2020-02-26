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Факты / Украина / Общество

Люди с инвалидностью будут иметь право на первоочередное обслуживание – законопроект

В Украине усиливают социальные гарантии людей с инвалидностью для их интеграции в общественную жизнь и улучшение доступа к инфраструктурным объектам.

Предусматривается первоочередное обслуживание в любых кассах транспорта, а также на всех предприятиях, учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.

Читайте: Накрыли одеялом и прыгали: в Мирнограде избили мужчину с инвалидностью

Изменения в Закон Украины Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине одобрены. Документ передается в парламент.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство увеличило соцпомощь детям-сиротам и детям с инвалидностью.

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