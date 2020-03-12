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Факты / Украина / Общество

Пустые магазины и ожидание санврачей: что происходит в ТЦ Киева во время карантина

С 12 марта в Киеве ввели превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.

В столичных детских садах, учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах ввели дистанционное обучение.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в городе ограничат проведение массовых мероприятий, а развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах и вовсе будут закрыты.

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Также мэр пообещал, что с 12 марта в торговых центрах будет действовать усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи.

Днем, 12 марта, в ТЦ Gulliver и Олимпийский санитарных врачей не наблюдалось, сообщает журналист Фактов ICTV.

Кроме того, людей в торговых центрах практически нет, а сотрудники говорят, что их предупреждали о возможной проверке.

Вечером Факты ICTV узнали у сотрудников ТЦ Метроград, были ли там санитарные врачи, однако, там их тоже никто не видел. В магазинах ТРЦ Аладдин совсем безлюдно.

Сотрудники крупнейших торговых центров столицы за первый день нововведения не увидели ни одного санитарного врача.

— Нам приходили вчера сообщения с предупреждением, что будут ходить санитарные врачи, но мы так и не увидели ни одного. Ждем, интересно, как по нам можно будет определить — больные мы, или нет, — сказали сотрудники.

  • Олимпийский
  • Метроград
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Олимпийский
  • Метроград
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Гулливер
Пустые магазины и ожидание санврачей: что происходит в ТЦ Киева во время карантина / 5 фотографий

К слову, украинские операторы Multiplex и Планета Кино приняли решение закрыть кинотеатры в Киеве на период карантина.

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