С 12 марта в Киеве ввели превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса.
В столичных детских садах, учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах ввели дистанционное обучение.
Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в городе ограничат проведение массовых мероприятий, а развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах и вовсе будут закрыты.
Читайте: Как будут работать банки во время карантина
Также мэр пообещал, что с 12 марта в торговых центрах будет действовать усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи.
Днем, 12 марта, в ТЦ Gulliver и Олимпийский санитарных врачей не наблюдалось, сообщает журналист Фактов ICTV.
Кроме того, людей в торговых центрах практически нет, а сотрудники говорят, что их предупреждали о возможной проверке.
Вечером Факты ICTV узнали у сотрудников ТЦ Метроград, были ли там санитарные врачи, однако, там их тоже никто не видел. В магазинах ТРЦ Аладдин совсем безлюдно.
Сотрудники крупнейших торговых центров столицы за первый день нововведения не увидели ни одного санитарного врача.
— Нам приходили вчера сообщения с предупреждением, что будут ходить санитарные врачи, но мы так и не увидели ни одного. Ждем, интересно, как по нам можно будет определить — больные мы, или нет, — сказали сотрудники.
-
Пустые магазины и ожидание санврачей: что происходит в ТЦ Киева во время карантина / 5 фотографий
К слову, украинские операторы Multiplex и Планета Кино приняли решение закрыть кинотеатры в Киеве на период карантина.Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…
-