З 12 березня в Києві запровадили превентивні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу.
У столичних дитячих садочках, закладах загальної та вищої освіти, мистецьких та спортивних школах ввели дистанційне навчання.
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що в місті обмежать проведення масових заходів, а розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах і зовсім будуть закритими.
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Також мер пообіцяв, що з 12 березня у торгових центрах діятиме посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.
Вдень, 12 березня, в ТЦ Gulliver і Олімпійський санітарних лікарів не спостерігалося, повідомляє журналіст Фактів ICTV.
Крім того, людей в торгових центрах практично немає, а співробітники говорять, що їх попереджали про можливу перевірку.
Увечері Факти ICTV дізналися у співробітників ТЦ Метроград, чи були там санітарні лікарі, проте, там їх також ніхто не бачив. У магазинах ТРЦ Аладдін зовсім безлюдно.
Працівники найбільших торгових центрів столиці за перший день нововведення не побачили жодного санітарного лікаря.
– Нам приходили вчора повідомлення з попередженням, що ходитимуть санітарні лікарі, але ми так і не побачили жодного. Чекаємо, цікаво, як по нас можна буде визначити – хворі ми, чи ні, – сказали співробітники.
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Порожні магазини і очікування санітарних лікарів: що відбувається в ТЦ Києва під час карантину / 5 фотографий
До речі, українські оператори Multiplex і Планета Кіно ухвалили рішення закрити кінотеатри у Києві на період карантину.Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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