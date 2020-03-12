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Факти / Україна / Суспільство

Порожні магазини і очікування санітарних лікарів: що відбувається в ТЦ Києва під час карантину

З 12 березня в Києві запровадили превентивні заходи задля запобігання поширенню коронавірусу.

У столичних дитячих садочках, закладах загальної та вищої освіти, мистецьких та спортивних школах ввели дистанційне навчання.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що в місті обмежать проведення масових заходів, а розважальні центри та розважальні зони в шопінг-молах і зовсім будуть закритими.

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Також мер пообіцяв, що з 12 березня у торгових центрах діятиме посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі.

Вдень, 12 березня, в ТЦ Gulliver і Олімпійський санітарних лікарів не спостерігалося, повідомляє журналіст Фактів ICTV.

Крім того, людей в торгових центрах практично немає, а співробітники говорять, що їх попереджали про можливу перевірку.

Увечері Факти ICTV дізналися у співробітників ТЦ Метроград, чи були там санітарні лікарі, проте, там їх також ніхто не бачив. У магазинах ТРЦ Аладдін зовсім безлюдно.

Працівники найбільших торгових центрів столиці за перший день нововведення не побачили жодного санітарного лікаря.

– Нам приходили вчора повідомлення з попередженням, що ходитимуть санітарні лікарі, але ми так і не побачили жодного. Чекаємо, цікаво, як по нас можна буде визначити – хворі ми, чи ні, – сказали співробітники.

  • Олимпийский
  • Метроград
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Олимпийский
  • Метроград
  • Гулливер
  • Гулливер
  • Гулливер
Порожні магазини і очікування санітарних лікарів: що відбувається в ТЦ Києва під час карантину / 5 фотографий

До речі, українські оператори Multiplex і Планета Кіно ухвалили рішення закрити кінотеатри у Києві на період карантину.

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