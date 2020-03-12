Война на Донбассе не помешает вступлению Украины в НАТО – Пристайко

Война на Донбассе юридически не станет препятствием для вступления Украины в НАТО, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

— В основополагающих документах Альянса нет положения, которое бы запрещало присоединяться к НАТО стране, в которой продолжается военный конфликт, — сказал он.

Пристайко отметил, что Украина должна «вырваться» из конфликта, так как он усложняет процесс вступления Украины в НАТО, истощает страну и задерживает ее развитие.

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— Мы непременно будем в НАТО — это лишь вопрос времени, — уверен вице-премьер-министр.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран назвал целью ведомства привести ВСУ к способности взаимодействовать с силами НАТО.