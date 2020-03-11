Внедрение стандартов НАТО: Таран назвал цель реформирования военной сферы

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможности Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

— Насущной необходимостью реформирования военной сферы является продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО, — сказал Таран, выступая перед подчиненными в среду.

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В то же время, отметил министр, вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели – полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель – максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, 11 марта Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.