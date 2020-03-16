Карантин в Киеве: адреса аптек, куда поступят маски (СПИСОК)

Киев во время карантина выделяет из резервного фонда городского бюджета 10 млн грн на закупку медицинских масок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в первую очередь, масками обеспечат больницы и поликлиники, а также работников общественного транспорта и аптеки КП Фармация.

Список аптек Фармация смотрите ниже, или по ссылке.