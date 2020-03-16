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Факты / Украина / Общество

Карантин в Киеве: адреса аптек, куда поступят маски (СПИСОК)

Киев во время карантина выделяет из резервного фонда городского бюджета 10 млн грн на закупку медицинских масок, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в первую очередь, масками обеспечат больницы и поликлиники, а также работников общественного транспорта и аптеки КП Фармация.

Список аптек Фармация смотрите ниже, или по ссылке.

  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
Карантин в Киеве: адреса аптек, куда поступят маски (СПИСОК) / 8 фотографий

Читайте: В Киеве закрывают все заведения, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС

Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

Источник: Віталій Кличко

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