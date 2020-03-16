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Факти / Україна / Суспільство

Карантин у Києві: адреси аптек, куди надійдуть маски (СПИСОК)

Київ під час карантину виділяє з резервного фонду міського бюджету 10 млн грн на закупівлю медичних масок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, передусім, масками забезпечать лікарні та поліклініки, а також працівників громадського транспорту та аптеки КП Фармація.

Список аптек Фармація дивіться нижче, або за посиланням.

  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
  • Список аптек Фармація
Карантин у Києві: адреси аптек, куди надійдуть маски (СПИСОК) / 8 фотографий

Читайте: У Києві закривають всі заклади, крім аптек, продуктових магазинів і АЗС

Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Джерело: Віталій Кличко

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