Wizz Air приостанавливает перелеты в Украине — стоимость билетов компенсируют

Wizz Air временно останавливает перелеты по украинским маршрутам в связи с решением правительства запретить международное авиасообщение.

Такие ограничения предварительно вводятся почти на три недели, но их действие может быть продолжено.

— Wizz Air приостановит все рейсы в Украину и из нее с 00.00 17 марта 2020 по 3 апреля, — говорится на сайте авиакомпании.

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Авиакомпания также компенсирует стоимость билетов. Пассажиров, которые бронировали билеты на Wizz Air проинформируют о дальнейших шагах по электронной почте.

— 120% от начального тарифа автоматически загружается на счет WIZZ владельца бронирования. Эту сумму можно будет использовать в последующие 24 месяца для приобретения продуктов и услуг Wizz Air. Вы также можете выбрать денежное возмещение средств, которое продлится дольше.

Пассажиры, которые осуществляли бронирование в туристических агентства должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Напомним, с 17 марта Украина закроет авиационные пункты пропуска. Такие меры будут приняты для предотвращения распространения нового коронавируса по территории нашей страны.

Источник: Wizz Air