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Факти / Україна

Wizz Air призупиняє перельоти в Україну – вартість квитків компенсують

Wizz Air тимчасово зупиняє перельоти за українськими маршрутами у зв’язку із рішенням уряду заборонити міжнародне авіасполучення.

Такі обмеження попередньо вводяться майже на три тижні, але їхня дія може бути продовжена.

– Wizz Air призупинить усі рейси до України та з неї з 00.00 17 березня 2020 року до 3 квітня, – йдеться на сайті авіакомпанії.

Читайте: МАУ повністю припиняє авіасполучення через коронавірус

Авіакомпанія також компенсує вартість квитків. Пасажирів, які бронювали квитки на Wizz Air проінформують про подальші кроки через електронну пошту.

– 120% від початкового тарифу автоматично завантажується на рахунок WIZZ власника бронювання. Цю суму можна буде використати у наступні 24 місяці для придбання продуктів та послуг Wizz Air.

Ви також можете обрати грошове відшкодування коштів, яке триватиме довше.

Пасажири, які здійснювали бронювання через туристичні агенції повинні зв’язатися з компанією, у якої вони придбали квитки.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриє авіаційні пункти пропуску. Такі заходи буде вжито для запобігання поширенню нового коронавірусу територією нашої країни.

Джерело: Wizz Air

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