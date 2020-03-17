Курс доллара в банках и обменниках в Украине

17 марта 2020 года Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,52 гривен за доллар. Это на 44 копейки дороже по сравнению с предыдущим днем.

Нацбанк Украины связывает это с дефицитом валюты. Из-за коронавируса и карантинных мер возникли проблемы с доставкой валюты.

— В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. В то же время на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую, — сообщил НБУ в Facebook.

Нацбанк предлагает клиентам покупать валюту по безналу.

По данным finance.ua, в украинских банках клиентам предлагают купить доллар от 26,60 до 28,25 гривен. Продают же американскую валюту от 27,70 до 29,00 гривен за доллар.

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В обменниках также значительно подскочил курс. Стоимость доллара в обменных пунктах Киева выросла до 27,90 гривен за доллар. Продать американскую валюту можно по курсу 26,80 гривен.

Киевские обменники

Обменник в Ровном

Напомним, доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 17 марта.