Курс долара в банках і обмінниках в Україні

17 березня 2020 року Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар. Це на 44 копійки дорожче порівняно з попереднім днем.

Нацбанк України пов’язує це з дефіцитом валюти. Через коронавірус та карантинні заходи виникли проблеми з доставкою валюти.

– В останні дні ми спостерігаємо ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків. Водночас на коррахунках банків зосереджено $8 млрд безготівкової валюти, і клієнти можуть вільно переводити свою валюту на свої рахунки, відкриті в інших банках, конвертувати одну безготівкову валюту в іншу, – повідомив НБУ в Facebook.

Нацбанк пропонує клієнтам купувати валюту безготівково.

За даними finance.ua, в українських банках клієнтам пропонують купити долар від 26,60 до 28,25 гривень. Продають же американську валюту від 27,70 до 29,00 гривень за долар.

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В обмінниках також значно підскочив курс. Вартість долара в обмінних пунктах Києва зросла до 27,90 гривень за долар. Продати американську валюту можна за курсом 26,80 гривень.

Київські обмінники

Обмінник у Рівному

Нагадаємо, долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 17 березня.