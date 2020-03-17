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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют на 17 березня

Курс долара в Україні продовжує підвищуватися. Станом на 17 березня офіційний курс становить 26,52 грн за $1.

Курс євро встановлений на рівні 29,52 за €1.

Читайте: Знецінення нацвалюти: в НБУ назвали причину

  • $1 — 26,52;
  • €1 — 29,52;
  • 1 польський злотий — 6,69;

Курс валют в Украине в обменниках на 17 марта

Нагадаємо, 10 березня почалося різке зростання долара і євро. До цього світову економіку потряс обвал цін на нафту.

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