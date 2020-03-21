В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человек на 10 квадратных метров.

— Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м² и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм, — говорится в протоколе КГГА.

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Каждый супермаркет города знает свою квадратуру помещения, таким образом они подсчитают сколько людей может находиться в середине и будут формировать очереди в магазин.

Также КГГА ввела запрет на пользование спортивными и детскими площадками.