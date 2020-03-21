PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

1 человек на 10 м²: новые правила для аптек и продуктовых магазинов Киева

В Киеве с 25 марта в аптеках и продуктовых магазинах должно быть не более 1 человек на 10 квадратных метров.

— Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м² и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм, — говорится в протоколе КГГА.

Читайте: Хроники карантина: люди сгребают гречку, соль и средства гигиены

Каждый супермаркет города знает свою квадратуру помещения, таким образом они подсчитают сколько людей может находиться в середине и будут формировать очереди в магазин.

Также КГГА ввела запрет на пользование спортивными и детскими площадками.

Источник: КГГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка