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Факты / Украина / Общество

Хроники карантина: люди сгребают гречку, соль и средства гигиены

С 12 марта на всей территории Украины ввели карантин.

В Киеве с 23.00 17 марта прекратил работу метрополитен. Также временно закрыли ТРЦ, заведения и общественные места.

Как проходит карантин в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.

Ажиотаж в магазинах начинает расти. Так, например, в киевском метро на Позняках люди массово скупают гречку, соль, мясо, туалетную бумагу и средства для личной гигиены (прокладки, мыло).

И, конечно же, это все подкрепляется огромными очередями.

карантин у києві

Аналогичная ситуация и в одном из супермаркетов на Святошино.

Люди сгребают гречку и овощи. Причем, делая это максимально небрежно — перетрогав чуть ли не все имеющиеся продукты.

Читайте: В АТБ не пускают больше 10-20 человек одновременно - список городов Карантин в Украине: когда лучше ходить за продуктами и как себя вести в магазине Магазины и рынки открыты - как проходит карантин в Киеве

В то же время в Оболонском районе все спокойно. Например, в Сильпо все продукты, которые раньше лежали открытыми (печенье, крупы, мясо, рыба, хлеб), разложили в пакеты, чтобы не допускать лишних контактов.

Работники ходят в масках, уборщики тщательно протирают все поверхности.

Напомним, Факты ICTV внимательно следят за тем, как проходит карантин в Украине и постоянно публикуют свежую информацию.

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