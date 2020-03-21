В Україні триває карантин через пандемію коронавірусу в світі. Уже кілька регіонів ввели надзвичайний стан, а в країні зафіксували 41 випадок інфікування, що ще змінилося для українців – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Станом на 07.00 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок Covid-19 в Києві та 9 областях, з яких три летальних.

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 вилікувався);

Житомирська область – 2 випадки (1 летальний);

Київська область – 3 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадки (1 летальний);

Львівська область – 1 випадок;

Харківська область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Київ – 3 випадки.

Кілька регіонів України ввели режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу, зокрема Чернівецька, Житомирська, Київська, Тернопільська, Дніпропетровська, Івано-Франківська області, а також місто Київ.

Бізнес під час карантину в Україні

Через запровадження карантину, закриття кордонів та обмежувальні заходи як великі корпорації, так і малий бізнес сьогодні потерпають від збитків.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Одні займаються благодійністю, допомагають суспільству боротись з коронавірусом та інвестують у майбутнє своєї компанії, підтримуючи імідж, інші – заробляють на паніці.

Як український бізнес пристосовується до карантину, які послуги українці можуть отримати безкоштовно та як провести час онлайн з користю.

Фейки про коронавірус

Факти ICTV розповідають, в які “страшилки” щодо коронавірусу не варто вірити, як на цьому заробляють, як кожен з нас може боротись з дезінформацією та де шукати перевірені новини про захворювання.

Штрафи за дітей на вулиці. У повідомленні йдеться про те, що батьків, чиї діти будуть помічені на вулиці з 18 березня, нібито чекають штрафи у розімірі 1 700-5 100 грн або ж позбавлення волі від 2 до 5 років.

Гвинтокрили, які розпилятимуть у небі ліки. Чергова відверта брехня – нібито над українськими містами вночі запустять гвинтокрили, які розпилятимуть якісь речовини для дезінфекції, а тому громадянам радять зачиняти вікна. Спростовувати цю інформацію довелось СБУ.

Дехто не реагує на подібні вкиди інформації, миттєво розуміючи, що це фейк або маніпуляція. Та є й більш довірливі групи населення – це насамперед люди старшого віку.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.