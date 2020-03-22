З 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме виключно працівників сфер критичної інфраструктури міста.

А саме тих, хто працюють у лікарнях, у правоохоронних органах, у продовольчих магазинах і аптеках, рятувальників, фахівців, які забезпечують функціонування житлово-комунального господарства міста.

– Усі інші, яким справді треба на роботу чи в гостро необхідних справах, пересуваються містом приватним транспортом, таксі чи транспортом, організованим установою чи підприємством, де людина працює. Рух такого транспорту містом не обмежується. Тому не треба завтра штурмувати зупинки громадського транспорту! Він працюватиме виключно для визначених категорій пасажирів!, – сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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Також він зазначив, що для отримання спецквитків керівники мають звернутися до профільних департаментів КМДА або до Управління з питань цивільного захисту, чи за місцем розташування.

– Департаменти, Управління та РДА, а також органи державної влади, місцевого самоврядування, в тому числі за зверненнями керівників підприємств, установ, організацій, що забезпечують життєдіяльність країни та міста Києва сформують пропозиції щодо необхідної кількості спеціальних квитків, – додав Поворозник.

Потім їх передадуть до Департаменту транспортної інфраструктури, який забезпечить видачу спеціальних квитків підприємствам.

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