Украина начала переговоры о реструктуризации внешних долгов – Шмыгаль

Украине необходима реструктуризация внешних долгов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.
– Мы действительно должны их реструктуризировать. Мы уже начали переговоры с нашими международными партнерами, – сказал глава правительства в эфире Свобода слова на ICTV.
По его словам, в таких переговорах уже есть прогресс.
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В то же время он признал, что в мире идет колоссальная конкуренция за получение дешевого финансового ресурса.
Шмыгаль также сообщил о создании стабилизационного фонда государства объемом около 200 млрн грн для социальных выплат и поддержки бизнеса.
В МВФ прогнозируют, что коронавирус станет причиной глобальной рецессии в 2020 году, но уже в 2021-м мировая экономика возобновит рост.
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