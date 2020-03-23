Україна почала переговори щодо реструктуризації зовнішніх боргів – Шмигаль

Україні необхідна реструктуризація зовнішніх боргів, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Ми справді маємо їх реструктуризувати. Ми вже почали переговори з нашими міжнародними партнерами, – сказав глава уряду в ефірі Свобода слова на ICTV.
За його словами, у таких переговорах вже є прогрес.
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Водночас він визнав, що у світі йде колосальна конкуренція за отримання дешевого фінансового ресурсу.
Шмигаль також повідомив про створення стабілізаційного фонду держави обсягом близько 200 млрн грн для соціальних виплат та підтримки бізнесу.
В МВФ прогнозують, що коронавірус спричинить глобальну рецесію у 2020 році, але вже у 2021-му світова економіка відновить зростання.
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