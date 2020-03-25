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Факты / Украина

На расстоянии и в масках: горсоветы в регионах проводят сессии на улице

25 марта прошли очередные сессии горсоветов Днепра и Сумм.

Оба заседания были проведены на улице. Все депутаты находились на дистанции друг от друга и у многие были в медицинских масках.

В Днепре приняли решение продолжить заседание в формате видеоконференции и с помощью программы ZOOM голосовать в режиме онлайн.

Депутаты рассмотрели финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ.

Также они должны принять решение о переименовании одной из улиц.

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В Суммах депутаты внесли изменения в регламент, который позволит проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.



Напомним, 12 марта в Украине официально ввели карантин. Он должен был продлиться до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества больных коронавирусом в Украине его решили продлить до 24 апреля.

Источник: gorsovet.com.ua

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