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Факты / Украина

Создание консультативного совета по Донбассу откладывается – Резников

В среду, 25 марта, решения о создании консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы принято не будет.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

— ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании подписано быть не может физически, — сказал он.

Резников подчеркнул, что решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

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— Они на сегодня продолжаются, — уточнил вице-премьер.

Как сообщалось, 11 марта во время переговоров в Минске ТКГ подписала решение о введении консультативного совета в состав политической подгруппы.

По словам, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, совет будет рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, подчеркнув, что это не означает проведения прямых переговоров с боевиками.

Источник: Интерфакс-Украина

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