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Факты / Украина / Общество

ВНО-2020: даты проведения тестирования

Украинский центр оценивания качества образования обнародовал даты проведения тестирования в 2020 году.

Согласно графику ВНО-2020, регистрация началась 3 февраля и закончится 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня. Карантин пока никак не повлиял на даты.

  • Математика — 21 мая;
  • Украинский язык и литература — 26 мая;
  • Физика -28 мая;
  • Испанский, немецкий и французский языки — 1 июня;
  • Английский язык — 2 июня;
  • История Украины — 4 июня;
  • Биология — 9 июня;
  • География — 11 июня;
  • Химия — 15 июня.

Когда будет ВНО-2020: даты проведения тестирования

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Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам — до 20 июня; по биологии, химии и географии — до 24 июня.

В то же время из-за введения карантина в Украине перенесли даты проведения пробного ВНО 2020. В частности, пробное тестирование по украинскому языку и литературе будет проходить 4 апреля, тестирование по другим учебным предметам — 11 апреля.

В Украинском центре оценивания качества образования обратили внимание абитуриентов на то, что они должны повторно распечатать приглашение-пропуск на тестирование.

Источник: УЦОЯО

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