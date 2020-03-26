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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро снова дорожают: курс валют на 26 марта

Национальный банк Украины на 26 марта 2020 года установил официальный курс гривны.

Согласно ему, за доллар просят 27,95 грн, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Кроме того, евро подорожало на 16 копеек.

Евро установили на уровне 30,10 грн.

Читайте: Приватбанк приостановил обмен наличной валюты: как купить и продать доллары

Курс валют в Украине от НБУ на 26.03:

  • 1 доллар — 27,95 грн;
  • 1 евро — 30,26 грн;
  • 1 российский рубль — 0,355 грн.

Курс валют НБУ на 26 марта 2020 в Украине видео

Ранее Факты ICTV писали, что Ощадбанк временно останавливает работу ряда отделений из-за карантина.

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