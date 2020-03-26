Слуга народа отказывается от госфинансирования на 2020 год

Партия Слуга народа не планирует брать деньги от государства на свою деятельность в 2020 году и хочет передать их на борьбу с коронавирусом в Украине.

Политическая сила предлагает передать эти средства украинским медикам.

— Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса, — сказал председатель партии, первый заместитель председателя парламентской фракции Слуга народа Александр Корниенко.

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Представители политической силы призывают коллег поступить так же, ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн.

По мнению членов партии, этих средств хватит на то, чтобы обеспечить работников медицинской сферы средствами индивидуальной защиты, а также позволит вознаградить их денежными надбавками за работу в условиях пандемии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине создадут областные штабы по ликвидации последствий коронавируса.

Источник: Слуга народа