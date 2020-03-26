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Факти / Україна / Політика

Слуга народу відмовляється від держфінансування на 2020 рік

Партія Слуга народу не планує брати кошти від держави на свою діяльність у 2020 році та хоче передати їх на боротьбу з коронавірусом в Україні.

Політична сила пропонує передати гроші українським медикам.

– Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу, – сказав голова партії, перший заступник голови парламентської фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

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Представники політичної сили закликають колег вчинити так само, адже загальна сума, що спрямовується законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн.

На думку членів партії, цих коштів вистачить на те, щоб забезпечити працівників медичної сфери засобами індивідуального захисту, а також дозволить винагородити їх грошовоми надбавками за роботу в умовах пандемії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні створять обласні штаби з ліквідації наслідків коронавірусу.

Джерело: Слуга народу

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