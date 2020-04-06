Ляшко о доплатах медикам: Будут выплаты за март и отдельный пакет больницам

Медики, которые вовлечены в борьбу против коронавирусной инфекции, получат доплаты на уровне 300%.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

— Это предусмотрено за март месяц постановлением Кабинета министров. А также Национальная служба здоровья, которая начала финансировать учреждения здравоохранения с 1 апреля, будет выделять отдельный пакет, состоящий из двух частей.

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В частности, будет оплачиваться больницам за готовность к реагированию на противодействие коронавирусу, а также дополнительно за каждый случай будет выделяться определенная сумма, которая в том числе будет идти на заработные платы медикам, — сказал Ляшко.

Напомним, Минздрав определил медицинских работников, которые за март получат доплату в размере трех должностных окладов.