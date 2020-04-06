Ляшко про доплати медикам: Будуть виплати за березень і окремий пакет лікарням

Медики, які залучені до боротьби проти коронавірусної інфекції, отримають доплати на рівні 300%.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Це передбачено за березень місяць постановою Кабінету міністрів. А також Національна служба здоров’я, яка розпочала фінансувати заклади охорони здоров’я з 1 квітня, виділятиме окремий пакет, який складається з двох частин.

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Зокрема буде оплачуватися лікарням за готовність до реагування на протидію коронавірусу, а також додатково за кожен випадок буде виділятися певна сума, яка в тому числі буде йти на заробітні плати медикам, – сказав Ляшко.

Нагадаємо, МОЗ визначив медичних працівників, які за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів.