На Донбассе боевики обстреляли Марьинку и ранили женщину

Во время обстрела на Донбассе, боевики обстреляли окрестности города Марьинка, из-за чего ранения получила местная жительница.
— В результате обстрела из гранатомета местная жительница гражданка Г. получила осколочное ранение в ногу. Женщину оперативно доставили в городскую больницу города Курахово и оказали квалифицированную медицинскую помощь, — говорится в сообщении.
Потерпевшая от госпитализации отказалась, состояние ее здоровья удовлетворительное.
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Недавно украинский военный подорвался на мине во время выполнения боевого задания.