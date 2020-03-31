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Факты / Украина

На Донбассе украинский военный подорвался на мине — состояние тяжелое

В зоне ООС возле Екатериновки Луганской области 31 марта во время выполнения боевого завдания украинский военнослужащий ВСУ подорвался на противопехотной мине.

Бойцу на месте оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Сейчас его состояние здоровья тяжелое.

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— По предварительным данным, мина была российского производства и относится к боеприпасам, запрещенным Женевскими конвенциями. Применение таких боеприпасов в котрый раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий, — говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 30 марта оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе. К сожалению, один военнослужащий погиб, трое ранены и один получил боевое поражения.

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