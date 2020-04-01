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Факты / Украина

На Донбассе ВСУ потеряли бойца и уничтожили трех боевиков

В зоне ООС на Донбассе ситуация напряженная — за сутки 31 марта противник 14 раз обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Наибольшая активность боевиков зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток — 11 обстрелов.

На все вражеские провокации украинские военные реагировали прицельным огнем.

— Вчера во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства, — говорится в сообщении.

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В то же время, по данным разведки, 31 марта ликвидировано трех российских оккупантов, еще один был ранен. Наши военные также уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С начала суток 1 апреля боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов позиции ВСУ возле Марьинки.

Напомним, 30 марта оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе, один военнослужащий погиб, трое ранены и один получил боевое поражение.

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