Укрзализныця может перевести работников на 4-дневную рабочую неделю

В случае продления карантина Укрзализныця намерена с июля ввести для сотрудников 4-дневную рабочую неделю.

— Наша главная цель — обеспечение здоровья и безопасности для наших сотрудников и клиентов, — сказал председатель наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунер.

Он добавил, что акционерное общество уже рассматривает дальнейшие меры, которые, при необходимости, будут воплощены.

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Для бесперебойной работы железной дороги внедрены также ряд антикризисных мер.

Так, ограничены закупки материально-технических ресурсов, не связанных с основной деятельностью компании, снижены расходы дизельного топлива, электроэнергии и т.д.

Напомним, Укрзализныця возит медиков служебными поездами. Пускают в спецпоезда врачей со служебными удостоверениями и в масках.